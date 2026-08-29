Pithoragarh News: अंडर 15 बालिका फुटबाल में ऑरेंज टीम बनी विजेता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर खेलो इंडिया साई फुटबाल सेंटर के प्रशिक्षक पवनेश पाटनी के निर्देशन में एक दिनी बालिका वर्ग अंडर 17 टूर्नामेंट हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला ऑरेंज टीम और ग्रीन टीम के बीच अत्यंत रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा।ऑरेंज टीम की खिलाड़ी मनीषा धामी ने अपने शानदार खेल कौशल के बल पर निर्णायक प्रदर्शन करते हुए 2-1 से विजय दिलाई। दूसरी ओर ग्रीन टीम की ओर से रितु ने अपनी टीम के लिए एक गोल किया।स्टेडियम प्रभारी ललित मोहन कुंवर ने सभी का आभार जताया। यहां पूर्व खिलाड़ी दीपक पचौली, केशव सिंह भंडारी, राजेंद्र, नेशनल गेम्स मेडलिस्ट अजय बिष्ट, स्पोर्ट्स हॉस्टल बॉक्सिंग प्रशिक्षक कुंवर, बॉक्सिंग प्रशिक्षक सूरज पांडे, हॉकी प्रशिक्षक प्रकाश सिंह, बास्केटबाल प्रशिक्षक सुभाष पांडे, हीरा आदि थे।