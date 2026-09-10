Pithoragarh News: मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का आंदोलन तेज, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

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जिलाध्यक्ष विनोद कुमार और महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।प्रदर्शन में मिंटू सिंह राणा, महेश सिंह, त्रिभुवन सिंह अधिकारी, गिरीश चंद्र पांडे, नवीन कुमार, भवानी दत्त और दीपक कुमार समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।वहीं पाटी में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिनिस्टीरियल कार्मिकों ने जोरदार नारेबाजी की। एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनपदीय सचिव हिमांशु मुरारी के नेतृत्व में गेट मीटिंग हुई।वक्ताओं ने कहा कि शासन से सहमति के बावजूद शासनादेश जारी नहीं हुए। सरकार की असंवेदनशीलता के कारण अब आर-पार की लड़ाई आवश्यक है। पाटी के अलावा लोहाघाट, बाराकोट, चंपावत, टनकपुर और बनबसा में भी गेट मीटिंग हुई। यहां जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, बृजेश पांडे, सुमित कुमार, दीपक कुमार, कैलाश सक्सेना, प्रियांशु गहतोड़ी, मोहित जोशी, हेमंत बोहरा आदि उपस्थित थे।