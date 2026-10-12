Pithoragarh News: दुग्ध उत्पादक 15 अक्तूबर से नहीं करेंगे आंदोलन, बैठक में बनी सहमति

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पशुपालक लंबे समय से दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मांगों पर कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने 15 अक्तूबर से धरना प्रदर्शन का एलान किया था। यह प्रदर्शन दुग्ध संघ परिसर में होना था। इस आंदोलन को देखते हुए विभाग ने सभी सचिवों के साथ बैठक कर वार्ता की। सोमवार को दुग्ध संघ सभागार में दुग्ध संघ के पदाधिकारियों और सचिवों के बीच यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिलेभर के पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की।बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दूध के दाम बढ़ाने का मामला शासन स्तर का है। इसके लिए 16 अक्तूबर को बोर्ड बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रस्ताव पारित कर शासन स्तर पर भेजा जाएगा। यहां अध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णा जोशी, राजेश बिष्ट, गंगाशरण राणा, मदन उपाध्याय, मदन चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।संघ स्तर की मांगों का समाधानदुग्ध संघ प्रबंधक सुनील अधिकारी ने बताया कि सभी दुग्धपालकों और सचिवों के साथ वार्ता सफल रही। उन्होंने कहा कि संघ स्तर की मांगों का समाधान किया गया है। यदि शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। पशुपालकों ने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए रखने की बात कही है।