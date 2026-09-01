Pithoragarh News: अब हिनकोट और बेड़ा में भी बांटी जाएगी रसोई गैस

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अस्कोट में 25 से अधिक गांवों की सात हजार की आबादी के लिए पहले केवल एक ही स्थान पर गैस वितरण की व्यवस्था थी, जहां अत्यधिक भीड़ के कारण कई बार उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस गंभीर समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था जिसके बाद इंडेन गैस एजेंसी ने प्रभावित गांवों में ही रसोई गैस वितरित करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस पहल से ग्रामीणों का समय और श्रम दोनों बचेगा।बोले लोग-रसगाड़ी का बेड़ा क्षेत्र हाईवे से लगा हुआ है। यहां गैस रसोई गैस वितरण नहीं होने से उपभोक्ता परेशान थे। अब बेड़ा में ही गैस वितरण होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।बेड़ा और हिनकोट के लोग सिलिंडर रिफिल कराने के लिए इन्हें सिर और कंधों में रखकर सात किलोमीटर दूर अस्कोट जाते हैं। इन गांवों के पास ही गैस वितरण की सुविधा मिलने से उपभोक्ताओं की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी।हिनकोट और रसगाड़ी के बीच बेड़ा में रसोई गैस का का वितरण किया जाएगा। दो या तीन सितंबर से यह व्यवस्था शुरू होगी। स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सिलिंडर रिफिल कराने के लिए अस्कोट वितरण केंद्र नहीं जाना होगा।-रोमा खड़ायत, प्रबंधक, इंडेन गैस एजेंसी, डीडीहाट