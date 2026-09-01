Pithoragarh News: 694 किसानों की कीवी, सेब और अदरक उत्पादन से बदलेगी तकदीर

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किसानों ने 20,070 कीवी और सेब के पौधे रोपे हैं। वहीं 340 क्विंटल अदरक बीज बोया गया है। गंगोलीहाट, मुनस्यारी में सेब, कीवी तो डीडीहाट में अदरक का उत्पादन होगा। किसानों ने 22 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय बंजर थी और 17.45 हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ गेहूं, जौ की फसल बोते थे। अब उद्यान विभाग के सहयोग से बंजर भूमि फिर से आबाद होगी और जो उनकी तकदीर बदलेगी।गंगोलीहाट ब्लॉक झलतोला, जांख, मुनस्यारी ब्लॉक के चौना, बोना, इम्ला, तोमिक में कीवी और सेब के बाग लहलहाएंगे। वहीं डीडीहाट के पमस्यारी, दूनाकोट, हाटथर्प, बोरा गांव, बरना ऐरी अदरक उत्पादन के रूप में पहचान बनाएगा।उद्यान विभाग किसानों को जायका योजना के तहत पौधे उपलब्ध कर रहा है। इसमें किसानों को 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। उद्यान विभाग का मानना है कि यह पहल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों को इन उत्पादों के लिए उचित बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा।गंगोलीहाट, मुनस्यारी, डीडीहाट में कीवी, सेब के बाग तैयार करने के लिए पौधरोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है। किसान भविष्य में इनके जरिये स्वरोजगार कर सकेंगे। यह किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद है।