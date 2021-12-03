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पुलिस ने ऐंचोली चौकी पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 30 पेटी अवैध शराब मिली। टीम ने कार चालक सबोरा, खटीमा, यूएसनगर निवासी शंकर सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, चालक खटीमा से लाकर शराब को सीमांत जिले में बेचने की फिराक में था। हैरानी की बात यह है कि कार चालक खटीमा से अवैध शराब लाकर दो जिलों यूएसनगर और चंपावत के कई बैरियर और पुलिस चौकियों को पार कर सीमांत जिले में पहुंच गया और दोनों जिलाें में उसे कहीं भी नहीं पकड़ा जा सका।संयोग से तीसरे जिले पिथौरागढ़ में अवैध शराब की यह खेप पकड़ में आ गई। ऐसे में जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने कहा कि चालक अवैध शराब कहां से लाया और कहां खपाने की फिराक में था इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शराब को कब्जे में लेकर कार को सीज कर दिया है। चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।