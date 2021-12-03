Pithoragarh News: चुनाव से पहले शुरू हो गई शराब की तस्करी
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 26 Nov 2026 12:34 AM IST
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पिथौरागढ़। सीमांत जिले में एक कार से अवैध शराब की बड़ी खेप मिली है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। हैरानी है कि दो जिलों की कई पुलिस चौकियों को पार कर तीसरे जिले पिथौरागढ़ में अवैध शराब पहुंचा दी गई लेकिन जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी जिस पर पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, सीमांत जिले में पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका।
पुलिस ने ऐंचोली चौकी पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 30 पेटी अवैध शराब मिली। टीम ने कार चालक सबोरा, खटीमा, यूएसनगर निवासी शंकर सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, चालक खटीमा से लाकर शराब को सीमांत जिले में बेचने की फिराक में था। हैरानी की बात यह है कि कार चालक खटीमा से अवैध शराब लाकर दो जिलों यूएसनगर और चंपावत के कई बैरियर और पुलिस चौकियों को पार कर सीमांत जिले में पहुंच गया और दोनों जिलाें में उसे कहीं भी नहीं पकड़ा जा सका।
संयोग से तीसरे जिले पिथौरागढ़ में अवैध शराब की यह खेप पकड़ में आ गई। ऐसे में जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने कहा कि चालक अवैध शराब कहां से लाया और कहां खपाने की फिराक में था इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शराब को कब्जे में लेकर कार को सीज कर दिया है। चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस ने ऐंचोली चौकी पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 30 पेटी अवैध शराब मिली। टीम ने कार चालक सबोरा, खटीमा, यूएसनगर निवासी शंकर सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, चालक खटीमा से लाकर शराब को सीमांत जिले में बेचने की फिराक में था। हैरानी की बात यह है कि कार चालक खटीमा से अवैध शराब लाकर दो जिलों यूएसनगर और चंपावत के कई बैरियर और पुलिस चौकियों को पार कर सीमांत जिले में पहुंच गया और दोनों जिलाें में उसे कहीं भी नहीं पकड़ा जा सका।
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संयोग से तीसरे जिले पिथौरागढ़ में अवैध शराब की यह खेप पकड़ में आ गई। ऐसे में जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने कहा कि चालक अवैध शराब कहां से लाया और कहां खपाने की फिराक में था इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शराब को कब्जे में लेकर कार को सीज कर दिया है। चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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