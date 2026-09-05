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Pithoragarh News: ककराली गेट-बाटनागाड़ मार्ग भारी मलबा आने से ढाई घंटे बंद

Sat, 05 Sep 2026 11:00 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 05 Sep 2026 11:00 PM IST
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Kakrali Gate-Batnagar road closed for two and a half hours due to heavy debris
टनकपुर (चंपावत)। पूर्णागिरि क्षेत्र में बाटनागाड़ में जल सैलाब के साथ भारी मलबा आने के कारण करीब ढाई घंटे तक ककराली गेट-बाटनागाड़ मार्ग बंद हो गया। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर बाद पहाड़ में बारिश से बाटनागाड़ में जल सैलाब के साथ भारी मलबा आने से साढ़े तीन बजे मार्ग बंद हो गया। मौके पर तैनात लोक निर्माण विभाग की टीम ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से मलबा हटाने का काम किया। करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छह बजे मलबा हटाया जा सका, इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मलबा हटने के बाद आवाजाही सुचारु हो सकी।
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