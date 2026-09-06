Pithoragarh News: 10 हजार फीट की ऊंचाई पर एनसीसी का विशेष शिविर

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बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह ऐरी के मार्गदर्शन में यह 10 दिवसीय शिविर गुंजी, बुंदी, नाबी, कुटी, नपल्च्यू, गर्ब्यांग और रांगकांग में लगाया जा रहा है। विज्ञापन

इसमें 80वीं वाहिनी चंपावत के 40, अल्मोड़ा की 77 बटालियन के 20 और बागेश्वर की 81 बटालियन के 20 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। धारचूला में बनाए गए बेस कैंप से कैडेट बारी-बारी से इन सीमावर्ती गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान कैडेट नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्थानीय लोगों को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और हिमालयी संस्कृति से रूबरू होंगे। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह ऐरी के मार्गदर्शन में यह 10 दिवसीय शिविर गुंजी, बुंदी, नाबी, कुटी, नपल्च्यू, गर्ब्यांग और रांगकांग में लगाया जा रहा है।इसमें 80वीं वाहिनी चंपावत के 40, अल्मोड़ा की 77 बटालियन के 20 और बागेश्वर की 81 बटालियन के 20 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। धारचूला में बनाए गए बेस कैंप से कैडेट बारी-बारी से इन सीमावर्ती गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान कैडेट नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्थानीय लोगों को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और हिमालयी संस्कृति से रूबरू होंगे।

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पिथौरागढ़। 80वीं वाहिनी एनसीसी के नेतृत्व में 80 कैडेटों का दल 10 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित वाइब्रेंट विलेज गुंजी में रविवार को आयोजित होने वाले शिविर के लिए रवाना हो गया। 119 (इंडिपेंडेंट) पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर गौतम पठानियां ने इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया लेकिन मार्ग बंद होने के कारण दल को धारचूला बेस कैंप में ही रुकना पड़ा। सड़क खुलने के बाद दल को रवाना किया जाएगा।