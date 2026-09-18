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Pithoragarh News: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस-एसएसबी की संयुक्त पेट्रोलिंग

Fri, 18 Sep 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 18 Sep 2026 10:56 PM IST
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Joint patrolling by Police and SSB in the India-Nepal border area
चंपावत। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने पेट्रोलिंग की। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। थाना तामली पुलिस ने एसएसबी तामली के साथ समन्वय स्थापित कर चामी, तामली, रॉयल और सिरपटिया ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग से पहले एसएसबी कैंप में जवानों को साइबर अपराध और नशे के प्रति जागरूक किया गया। साइबर जागरूकता अभियान के दौरान जवानों को टिप लाइन, म्यूल अकाउंट, फर्जी मैसेज और वीडियो कॉल, केवाईसी और नौकरी डॉट कॉम के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी दी गई।
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