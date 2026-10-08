Pithoragarh News: सिटी में आज

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पिथौरागढ़। महिला अस्पताल में गर्भवतियों के लिए अल्ट्रासाउंड जांच शिविर सुबह 8 बजे से।

सेवा संकल्प अभियान

पिथौरागढ़। जिले में विभिन्न विद्यालयों में सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।

परीक्षा

पिथौरागढ़। एलएसएम परिसर में बीएड की परीक्षा सुबह 11 बजे से।

शिविर