Pithoragarh News: सीएम हेल्पलाइन पर आईं 702 शिकायतें, 591 का हुआ निस्तारण

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जिला प्रशासन की ओर से शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 591 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। यह कुल प्राप्त शिकायतों का 84.19 फीसदी है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों को जनसमस्याओं का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखते हुए धरातल पर प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शेष शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।

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चंपावत। अगस्त में जिले में सीएम हेल्पलाइन 1905 के माध्यम से 32 विभागों से संबंधित कुल 702 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें उत्तराखंड जल संस्थान, राजस्व विभाग, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुलिस विभाग और ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित शिकायतों की संख्या प्रमुख रही।