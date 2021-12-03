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कनालीछीना के सतगढ़ गांव में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर टीम ने एक कार को रोका और चालक सुरौण निवासी सूरज सिंह भंडारी की तलाशी ली। उसके पास 11.78 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि सूरज लंबे समय से हेरोइन तस्करी में शामिल था। पूर्व में भी वह मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में जेल जा चुका है। उसकी पत्नी भी हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार हो चुकी है। एसपी ने बताया कि आरोपी की कार को सीज किया गया है।छह ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तारपिथौरागढ़। जिला मुख्यालय के भदेलवाड़ा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छह ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। एसपी अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि टीम ने मुखबिर की सूचना पर भदेलवाड़ा के पास एक युवक अस्कोट निवासी अजय कुमार उर्फ अज्जू की तलाशी ली। उसके पास हेरोइन मिली। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह हेरोइन कहां से लाया इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। संवाद