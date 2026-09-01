फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Heavy rains caused the Kirauda and Batnagad streams to overflow; the TJ Road remained closed for several hours

Pithoragarh News: भारी बारिश से किरौड़ा और बाटनागाड़ उफनाया, टीजे रोड कई घंटे बंद रही

Tue, 01 Sep 2026 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 01 Sep 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Heavy rains caused the Kirauda and Batnagad streams to overflow; the TJ Road remained closed for several hours
टनकपुर (चंपावत)। क्षेत्र में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए। किरौड़ा नाला और बाटनागाड़ के उफान पर आने से टनकपुर-जौलजीबी मार्ग कई घंटे बंद रहा। बाटनागाड़ में भारी मलबा और पानी आने से करीब पांच घंटे यातायात ठप रहा। लोक निर्माण विभाग की टीम दोपहर करीब दो बजे मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर सकी। भारी मलबा आने पर एक जेसीबी और एक पोकलेन लगाई गई। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा
विज्ञापन

पटवारी अनिल कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह से ही बारिश जारी रही। सुबह नौ बजे बाटनागाड़ में पानी के साथ भारी मलबा आ गया। इससे मार्ग बंद हो गया। दोपहर दो बजे यातायात सुचारू हो सका। लोक निर्माण विभाग के एई लक्ष्मण सिंह सामंत ने बताया कि जेसबी, पोकलेन के साथ एक टीम को बाटनागाड़ में 24 घंटे तैनात किया गया है। इधर, फायर सर्विस ने बताया कि टीजे रोड पर ही किरौड़ा नाला भी सुबह उफान पर आया। करीब तीन घंटे तक यातायात बंद रहा। फायर सर्विस की टीम लोगों को दिन भी किरौड़ा में सतर्क करती रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed