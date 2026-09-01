Pithoragarh News: भारी बारिश से किरौड़ा और बाटनागाड़ उफनाया, टीजे रोड कई घंटे बंद रही

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पटवारी अनिल कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह से ही बारिश जारी रही। सुबह नौ बजे बाटनागाड़ में पानी के साथ भारी मलबा आ गया। इससे मार्ग बंद हो गया। दोपहर दो बजे यातायात सुचारू हो सका। लोक निर्माण विभाग के एई लक्ष्मण सिंह सामंत ने बताया कि जेसबी, पोकलेन के साथ एक टीम को बाटनागाड़ में 24 घंटे तैनात किया गया है। इधर, फायर सर्विस ने बताया कि टीजे रोड पर ही किरौड़ा नाला भी सुबह उफान पर आया। करीब तीन घंटे तक यातायात बंद रहा। फायर सर्विस की टीम लोगों को दिन भी किरौड़ा में सतर्क करती रहीं।

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टनकपुर (चंपावत)। क्षेत्र में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए। किरौड़ा नाला और बाटनागाड़ के उफान पर आने से टनकपुर-जौलजीबी मार्ग कई घंटे बंद रहा। बाटनागाड़ में भारी मलबा और पानी आने से करीब पांच घंटे यातायात ठप रहा। लोक निर्माण विभाग की टीम दोपहर करीब दो बजे मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर सकी। भारी मलबा आने पर एक जेसीबी और एक पोकलेन लगाई गई। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा