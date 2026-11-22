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भगवान राम की आज्ञा से हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में सीता को खोजा और उन्हें राम की मुद्रिका दी। अशोक वाटिका में उत्पात मचाने पर रावण ने हनुमान को पकड़वाया। रावण के दरबार में हनुमान ने सीता को लौटाने को कहा लेकिन रावण क्रोधित हो उठा। रावण के आदेश पर पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान ने सोने की लंका जला दी। इसके बाद रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। नल-नील की मदद से राम की सेना ने समुद्र में सेतु बांधने का कार्य शुरू किया। यहां मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल पंत आदि थे।

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थल (पिथौरागढ़)। थल में आयोजित रामलीला में हनुमान के लंका दहन और समुद्र पर सेतु निर्माण तक की लीला का मंचन हुआ। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रसंगों को जीवंत किया गया।