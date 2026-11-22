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पहले सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 23 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम पांच बजे तक मार्ग बंद रखने का अनुरोध किया था। प्रशासन ने इसके लिए निर्देश भी जारी किए थे। रं कल्याण संस्था धारचूला के अध्यक्ष प्रकाश सिंह गुंज्याल ने रविवार को प्रशासन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24-25 नवंबर को पूरी चौंदास घाटी में श्यांग शै पूजा तिलथिन-सोसा में संपन्न होनी है जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में क्षेत्रवासी जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उन्होंने मरम्मत की तारीख बदलने की मांग की। इसके बाद उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने बीआरओ को 30 नवंबर को मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए।कुलागाड़ में अब तक पांच पुल हो चुके ध्वस्तकुलागाड़ में बना बेली ब्रिज टनकपुर-तवाघाट नेशनल हाईवे का हिस्सा है। ये पुल दारमा, चौंदास और व्यास घाटी को जोड़ता है। साथ ही आदि कैलाश, पंचाचूली और नारायण आश्रम जाने वाले यात्री इसी पुल से होकर जाते हैं। कुलागाड़ में 1991 से 2026 तक मानसून काल के दौरान चार बेली ब्रिज और एक आरसीसी पुल ध्वस्त हो चुके हैं। संवाद