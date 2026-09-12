Pithoragarh News: ग्यालीसेरान आंतरिक मार्ग पर 15 तक वाहनों के लिए बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 12 Sep 2026 10:56 PM IST
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चंपावत। नगर के ग्यालीसेरान आंतरिक मार्ग पर नाली निर्माण कार्य के चलते 15 सितंबर तक बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान दुपहिया वाहनों को आवागमन की अनुमति होगी। नगर पालिका ने निर्माण कार्य को देखते हुए मार्ग पर यह व्यवस्था लागू की है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि मार्ग पर नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान बड़े वाहनों की आवाजाही से कार्य में बाधा और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दुपहिया वाहनों की आवाजाही सुचारु रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्य में सहयोग करने और प्रतिबंधित अवधि में बड़े वाहनों का संचालन नहीं करने की अपील की है।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि मार्ग पर नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान बड़े वाहनों की आवाजाही से कार्य में बाधा और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दुपहिया वाहनों की आवाजाही सुचारु रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्य में सहयोग करने और प्रतिबंधित अवधि में बड़े वाहनों का संचालन नहीं करने की अपील की है।
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