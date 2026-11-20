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स्वर्णकार मदकोट में सर्राफा की दुकान चलाता था। लोगों ने उसे नए जेवर बनाने के लिए एडवांस दिया था। कई लोगों ने पुराने जेवर साफ-सफाई के लिए भी दिए। दो महीने से वह लापता है। पूजा देवी, खिला देवी, तारा धामी और देवेंद्र सिंह सहित 17 लोगों ने उप निरीक्षक प्रदीप कोहली को लिखित शिकायत सौंपी। उनका करीब 20 तोला सोना स्वर्णकार के पास है। उन्होंने जेवरात वापस दिलाने की मांग की। उप निरीक्षक कोहली ने बताया कि प्रकरण की जांच जारी है। खटीमा पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।

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मुनस्यारी (पिथौरागढ़)। मदकोट कस्बे के लोगों ने खटीमा निवासी एक स्वर्णकार पर 20 तोला सोने के जेवर लेकर भागने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को क्षेत्र की महिलाओं और अन्य लोगों ने मुनस्यारी थाने में शिकायत दर्ज कराई।