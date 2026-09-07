Pithoragarh News: पिथौरागढ़-चंपावत के बीच जरूरी वाहन फंसे

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सुबह भारी बारिश के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर मलबा आ गया। इससे यातायात पूरी तरह बंद हो गया। सड़क खोलने के लिए विभागीय कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की। करीब 11:45 बजे मलबा हटाए जाने के बाद यातायात सुचारु हो सका। इसके बाद यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली।इधर, बारिश के चलते चंपावत विकासखंड में छतकोट-पाटी-धुरचुम और लोहाघाट विकासखंड में पंचेश्वर-नेत्रसलान ग्रामीण मोटर मार्ग भी सुबह करीब सात बजे मलबा आने से बंद हो गए। दोनों मार्गों के बंद होने से करीब 10 हजार की आबादी प्रभावित हुई। ग्रामीणों को जरूरी सामान और अन्य कार्यों के लिए बाजार पहुंचने में दिक्कत हुई। कई लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ी।ग्रामीण मोटर मार्गों पर जगह-जगह भारी मलबा आने के कारण देर शाम तक यातायात बहाल नहीं हो सका। संबंधित विभागों की टीमें मलबा हटाने में जुटी रहीं।