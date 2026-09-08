Pithoragarh News: एक बाल रोग विशेषज्ञ के भरोसे जिला अस्पताल

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टनकपुर उप जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ का पद लंबे समय से रिक्त है। यहां के बच्चों को इलाज के लिए खटीमा या हल्द्वानी जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और धन बर्बाद होता है। जिला अस्पताल चंपावत की बाल रोग ओपीडी में रोजाना 60 से 70 बच्चे उपचार के लिए पहुंचते हैं। जुलाई में दूसरे बाल रोग विशेषज्ञ संजीव कुमार की तैनाती हुई थी, जिससे दबाव कम हुआ था। उनके तबादले के बाद मरीजों का दबाव फिर बढ़ गया है। अभिभावकों को बच्चों की जांच और परामर्श के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।जिला अस्पताल में तैनात दूसरी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव कुमार की पदोन्नति होने पर जुलाई माह में चले गए थे। वर्तमान में अस्पताल में तैनात दूसरी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मंजूनाथ बच्चों का इलाज कर रहे हैं।