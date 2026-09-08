Pithoragarh News: पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढा बना जानलेवा
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 08 Sep 2026 11:16 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लॉक के समीप निर्माणाधीन स्क्रबर का गहरा गड्ढा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। बरसात में पानी और कीचड़ भरने से यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे दोपहिया वाहन चालक विशेष रूप से परेशान हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन स्क्रबर से सड़क का हिस्सा लंबे समय से खराब है। बारिश में गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है जिससे वाहन रपट रहे हैं। रात में पर्याप्त चेतावनी संकेतों के अभाव में स्थिति और खतरनाक हो जाती है।
स्थानीय वाहन चालक दीपक सिंह, राहुल और प्रकाश चंद्र ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मार्ग से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। एनएच खंड के एई विकास कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। उन्होंने शीघ्र ही गड्ढे को ठीक करने का आश्वासन दिया है। शीघ्र ठीक कर लिया जाएगा।
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सड़क की जर्जर हालत के चलते वाहन चलाना आसान नहीं हो रहा है। गड्ढे को सुरक्षित ढंग से भरने की जरूरत है। समय रहते काम हो जाएगा तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। -नवीन ओली, चालक, लोहाघाट
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कई बार दोपहिया वाहन चालक कीचड़ और फिसलन के कारण गिरकर चोटिल हो चुके हैं। एनएच खंड को शीघ्र निर्माणाधीन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करनी चाहिए। -जगदीश, स्थानीय, लोहाघाट
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स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन स्क्रबर से सड़क का हिस्सा लंबे समय से खराब है। बारिश में गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है जिससे वाहन रपट रहे हैं। रात में पर्याप्त चेतावनी संकेतों के अभाव में स्थिति और खतरनाक हो जाती है।
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स्थानीय वाहन चालक दीपक सिंह, राहुल और प्रकाश चंद्र ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मार्ग से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। एनएच खंड के एई विकास कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। उन्होंने शीघ्र ही गड्ढे को ठीक करने का आश्वासन दिया है। शीघ्र ठीक कर लिया जाएगा।
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सड़क की जर्जर हालत के चलते वाहन चलाना आसान नहीं हो रहा है। गड्ढे को सुरक्षित ढंग से भरने की जरूरत है। समय रहते काम हो जाएगा तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। -नवीन ओली, चालक, लोहाघाट
कई बार दोपहिया वाहन चालक कीचड़ और फिसलन के कारण गिरकर चोटिल हो चुके हैं। एनएच खंड को शीघ्र निर्माणाधीन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करनी चाहिए। -जगदीश, स्थानीय, लोहाघाट