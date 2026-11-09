Pithoragarh News: हृदयघात से मिठाई प्रतिष्ठान कर्मी की मौत

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टनकपुर (चंपावत)। नगर के एक मिठाई प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मी की अचानक हृदयघात से मौत हो गई। दिवाली के बीच रविवार दोपहर प्रतिष्ठान में ही अटैक आने पर अस्पताल लाया गया। जहां उसे मृत घोषित किया गया। उप जिला अस्पताल के डॉ. मोहम्मद उमर ने बताया कि नगर के एक मिठाई प्रतिष्ठान में कार्यरत उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के होली चौराहा निवासी मंगल सेन (47) पुत्र ठाकुर दास को अटैक से हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया। जिसे मृत घोषित किया गया। उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया।