विज्ञापन

चंपावत। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। युवा नेता भूप्पी महर ने चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सैलजा से मुलाकात कर टिकट की मांग की। सैलजा ने कहा कि अभी सर्वे बाकी है और उन्हें मेहनत करने को कहा। भूप्पी महर पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। चंपावत विधानसभा से निर्मला गहतोड़ी और हेमेश खर्कवाल भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।