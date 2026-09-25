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Pithoragarh News: 100 मीटर दौड़ में आयुष प्रथम

Fri, 25 Sep 2026 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 10:58 PM IST
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Ayush first in the 100-meter race
लोहाघाट (चंपावत)। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी की अंडर-19 बालक वर्ग की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं खेल मैदान जोलाड़ी में आयोजित की गईं। लोहाघाट में एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और मुर्गा झपट सहित विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।
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एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़ में आयुष तड़ागी प्रथम, सुमित राज द्वितीय और सुमित सिंह तृतीय रहे। 200 मीटर में आयुष प्रथम, नितिन मेहता द्वितीय और सुमित राज तृतीय रहे। 400 मीटर में देवेश बोहरा प्रथम, निर्मल द्वितीय, अंकित सिंह तृतीय रहे। 800 मीटर में सचिन चंद्र प्रथम, नितिन द्वितीय, सुजल बोहरा तृतीय रहे। 5000 मीटर दौड़ में मनोज बिष्ट प्रथम, हिमांशु द्वितीय, मदन सिंह तृतीय स्थान पर रहे। खो-खो में बासकुनी ने प्रथम, रौलमेल ने द्वितीय और चौड़ा मेहता ने तृतीय स्थान हासिल किया। कबड्डी में रायघाव प्रथम, भूमलाई द्वितीय और बाराकोट तृतीय रहे।
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