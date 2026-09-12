फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   As the fair approached, the dilapidated Mostmanu road came to mind

Pithoragarh News: मेला नजदीक आया तो बदहाल मोस्टमानू सड़क आई याद

Sat, 12 Sep 2026 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 12 Sep 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
As the fair approached, the dilapidated Mostmanu road came to mind
पिथौरागढ़। सड़कों के सुधारीकरण के नाम पर किस तरह खानापूर्ति की जाती है प्रसिद्ध मोस्टमानू और मेडिकल कॉलेज को जोड़ने वाली बदहाल सड़क इसका प्रमाण है। प्रसिद्ध मोस्टमानू मेला नजदीक आया तो सिस्टम को इस सड़क की याद आई। जब सुधारीकरण शुरू हुआ तो इसमें भी लीपापोती कर दी गई।
विज्ञापन

मोस्टमानू सड़क लंबे समय से बदहाल है। इस सड़क पर बने बड़े गड्ढे और इनमें भरा पानी सिस्टम के खोखले दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। सड़क किनारे प्रसिद्ध मोस्टमानू मंदिर में 15 सितंबर को मेला लगेगा जो राजकीय मेला घोषित है। कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मेले में शामिल होंगे। इसी को देखते हुए लोनिवि ने आनन-फानन में सड़क सुधारीकरण का काम किया।
विज्ञापन

जब एडीएम योगेंद्र सिंह सड़क के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो असल हकीकत सामने आई। सड़क को मिट्टी से पाटकर सुधारीकरण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। एडीएम ने भी लोनिवि को सड़क की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश देते हुए सिर्फ औपचारिकता निभा डाली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------

मोस्टमानू सड़क की गुणवत्ता खराब है। लोनिवि को गुणवत्ता के साथ सड़क सुधारीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। -योगेंद्र सिंह, एडीएम, पिथौरागढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें