Pithoragarh News: मेला नजदीक आया तो बदहाल मोस्टमानू सड़क आई याद

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मोस्टमानू सड़क लंबे समय से बदहाल है। इस सड़क पर बने बड़े गड्ढे और इनमें भरा पानी सिस्टम के खोखले दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। सड़क किनारे प्रसिद्ध मोस्टमानू मंदिर में 15 सितंबर को मेला लगेगा जो राजकीय मेला घोषित है। कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मेले में शामिल होंगे। इसी को देखते हुए लोनिवि ने आनन-फानन में सड़क सुधारीकरण का काम किया।जब एडीएम योगेंद्र सिंह सड़क के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो असल हकीकत सामने आई। सड़क को मिट्टी से पाटकर सुधारीकरण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। एडीएम ने भी लोनिवि को सड़क की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश देते हुए सिर्फ औपचारिकता निभा डाली है।मोस्टमानू सड़क की गुणवत्ता खराब है। लोनिवि को गुणवत्ता के साथ सड़क सुधारीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।