Pithoragarh News: वायुरथ महोत्सव में दर्पण कला मंच के कलाकारों ने बांधा समा

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कलाकारों ने कुमाऊंनी लोकनृत्य के साथ झोड़ा, चांचड़ी, छपेली आदि की शानदार प्रस्तुतियां दीं। महोत्सव समिति के संरक्षक सचिन जोशी और अध्यक्ष श्याम दत्त चौबे ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन भूवन चौबे और गौरव पांडेय ने किया। इस दौरान कैलाश पांडेय, महेश पांडेय, गौरव पांडेय, योगेश ओली, त्रिभुवन चंद्र तिवारी, प्रेम चौबे, हयात सिंह माहरा, हर सिंह बिष्ट, बृजेश माहरा, नीरज करायत, नितिन मुरारी, सुनील चौबे, मयंक ओली, पंकज पुजारी, डॉ. महेश ढेक, प्रकाश खर्कवाल और मदन पुजारी मौजूद रहे।

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लोहाघाट (चंपावत)। वायुरथ महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या दर्पण कला मंच पिथौरागढ़ के कलाकारों के नाम रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मोहन सिंह ढेक ने किया। दलनायक हेमराज बिष्ट के नेतृत्व में पहुंचे कलाकारों ने अपनी गायकी और आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर शाम तक लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया।