फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   ABVP and SFI activists clash; one student injured

Pithoragarh News: एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक छात्र घायल

Tue, 25 Aug 2026 10:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 25 Aug 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
ABVP and SFI activists clash; one student injured
लोहाघाट (चंपावत)। पीजी कॉलेज लोहाघाट में विभिन्न मांगों के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई संगठन का धरना प्रदर्शन मंगलवार को नौवें दिन भी जारी रहा। सोमवार रात धरना स्थल पर पत्थरबाजी के बाद दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट में एनएसयूआई कार्यकर्ता घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

इससे पूर्व सोमवार रात छात्रों के छत से नीचे उतरने के कुछ घंटे बाद अचानक एनएसयूआई के धरना स्थल पर लगाए गए टेंट पर पत्थर गिरने लगे। इसके बाद एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।
विज्ञापन

इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रियांशु बोहरा के सिर और आंख के पास गहरी चोट लग गई। उन्हें उपचार के लिए उपजिला अस्पताल लोहाघाट ले जाया गया। घटना के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता आयुष गोस्वामी और प्रियांशु बोहरा ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं और अन्य छात्रों के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, एबीवीपी की ओर से भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष सोनिका जोशी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा।

उधर कॉलेज परिसर में दोनों छात्र संगठनों का धरना प्रदर्शन नौवें दिन भी जारी रहा। छात्र संगठनों के आमने-सामने आने से कॉलेज परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed