Pithoragarh News: एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक छात्र घायल

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इससे पूर्व सोमवार रात छात्रों के छत से नीचे उतरने के कुछ घंटे बाद अचानक एनएसयूआई के धरना स्थल पर लगाए गए टेंट पर पत्थर गिरने लगे। इसके बाद एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रियांशु बोहरा के सिर और आंख के पास गहरी चोट लग गई। उन्हें उपचार के लिए उपजिला अस्पताल लोहाघाट ले जाया गया। घटना के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता आयुष गोस्वामी और प्रियांशु बोहरा ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं और अन्य छात्रों के खिलाफ थाने में तहरीर दी।वहीं, एबीवीपी की ओर से भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष सोनिका जोशी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा।उधर कॉलेज परिसर में दोनों छात्र संगठनों का धरना प्रदर्शन नौवें दिन भी जारी रहा। छात्र संगठनों के आमने-सामने आने से कॉलेज परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है।