नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग एसएसबी कैंप में भीषण आग: बुखारी फटने से हुआ हादसा, एक बैरक जलकर खाक

व्यास घाटी के नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग स्थित एसएसबी कैंप (बैरक) में बृहस्पतिवार रात आठ बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बुखारी फटने के बाद कैंप में आग लगी, जिसने देखते ही देखते एक बैरक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दीं, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी तरह की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है।

विज्ञापन

एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि सीओ 11 एसएसबी डीडीहाट ने घटना की पुष्टि करते हुए बुखारी फटने से आग लगने का कारण बताया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अधिकारियों के मुताबिक, आग बुखारी फटने की वजह से लगी। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही किसी पशु की हानि हुई है। विज्ञापन फिलहाल एसएसबी, आईटीबीपी और स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है और मौके पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। संबंधित टीमों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

विज्ञापन