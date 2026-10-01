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नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग एसएसबी कैंप में भीषण आग: बुखारी फटने से हुआ हादसा, एक बैरक जलकर खाक

Thu, 01 Oct 2026 11:04 PM IST
Heera शालू दताल
शालू दताल Published by: Heera Updated Thu, 01 Oct 2026 11:04 PM IST
सार

व्यास घाटी के नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग स्थित एसएसबी कैंप (बैरक) में बृहस्पतिवार रात आठ बजे बुखारी फटने से भीषण आग लग गई, जिसने एक बैरक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें दूर तक दिखाई दीं। 

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A massive fire broke out at the Garbyang SSB camp near the Nepal border
नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग एसएसबी कैंप में भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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व्यास घाटी के नेपाल सीमा से सटे गर्ब्यांग स्थित एसएसबी  कैंप (बैरक) में बृहस्पतिवार रात आठ बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बुखारी फटने के बाद कैंप में आग लगी, जिसने देखते ही देखते एक बैरक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दीं, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी तरह की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है।

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एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि सीओ 11 एसएसबी डीडीहाट ने घटना की पुष्टि करते हुए बुखारी फटने से आग लगने का कारण बताया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।  अधिकारियों के मुताबिक, आग बुखारी फटने की वजह से लगी। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही किसी पशु की हानि हुई है।

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फिलहाल एसएसबी, आईटीबीपी और स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है और मौके पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। संबंधित टीमों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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