Pithoragarh News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए भरी हुंकार

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जिलाध्यक्ष विनोद कुमार और महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों पर लंबे समय से सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। कहा कि 25 सितंबर को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा जाएगा। यहां प्रदर्शन में भवानी दत्त, दीपक कुमार, आकांक्षा, मिंटू सिंह राणा, महेश सिंह, त्रिभुवन सिंह अधिकारी, गिरीश चंद्र पांडे आदि थे।

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चंपावत। 12 सूत्री मांगों के लिए उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने गेट मीटिंग के बाद बांहों पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।