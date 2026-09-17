Pithoragarh News: बंदर के हमले में 75 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल, क्षेत्र में डर का माहौल
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 17 Sep 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
रीठा साहिब (चंपावत)। लधियाघाटी क्षेत्र के कुलियालगांव में बंदर के हमले में 75 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से क्षेत्र में ग्रामीणों में भय का माहौल है।
पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन रसिला ने बताया कि अमन सिंह (75) घर के आंगन में बैठे थे। इसी दौरान अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया कि अमन सिंह घर में अकेले रहते हैं।
ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इससे स्कूली बच्चों, कामकाजी महिलाओं और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। धारी क्षेत्र में बंदरों के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं।
विज्ञापन
ग्रामीण पीयूष टिटगाई, मनीष बिष्ट, भोला सिंह बोहरा, ललित जोशी, शिवराज बोहरा, रमेश और मनोज लोहनी आदि ने चिंता जताते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही घायल बुजुर्ग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
विज्ञापन
पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन रसिला ने बताया कि अमन सिंह (75) घर के आंगन में बैठे थे। इसी दौरान अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया कि अमन सिंह घर में अकेले रहते हैं।
विज्ञापन
ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। इससे स्कूली बच्चों, कामकाजी महिलाओं और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। धारी क्षेत्र में बंदरों के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं।
विज्ञापन
ग्रामीण पीयूष टिटगाई, मनीष बिष्ट, भोला सिंह बोहरा, ललित जोशी, शिवराज बोहरा, रमेश और मनोज लोहनी आदि ने चिंता जताते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही घायल बुजुर्ग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की है।