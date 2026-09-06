Pithoragarh News: देवीधुरा महाविद्यालय में एमए में 46 छात्र-छात्राओं ने कराया प्रवेश

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महाविद्यालय में हिंदी, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय में करीब 12 साल बाद एमए का संचालन शुरू होगा। प्रत्येक विषय में 40-40 सीटें निर्धारित हैं। तीनों विषयों में अब तक 80 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है।हिंदी विषय में 20 ने पंजीकरण कराया, जिनमें 13 आवेदन स्वीकृत हुए और 11 छात्र-छात्राओं ने फीस जमा कर दी है। राजनीति विज्ञान में 33 ने पंजीकरण कराया। इनमें 22 आवेदन स्वीकृत हुए और 15 ने फीस जमा की।समाजशास्त्र में 27 ने पंजीकरण कराया, जिसमें 22 आवेदन स्वीकृत हुए और 20 ने फीस जमा कर दी है। महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. गीता ने बताया कि एमए में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। फीस जमा करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।पोर्टल दोबारा खुलने पर शेष सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी।