Pithoragarh News: 13 साल की किशोरी को सांप ने डसा

विज्ञापन

पिथौरागढ़। पुनेड़ी निवासी 13 वर्षीय किशोरी को सांप ने डस लिया। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात मानसी पुनेड़ा आंगन में बाहर सोफा पर बैठी थी। तभी सांप ने उसे डस लिया। परिजन किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। ईएमओ डॉ. अब्दुल और नर्सिंग ऑफिसर मोनू लुंठी ने इलाज किया। डॉ. अब्दुल ने बताया कि चिकित्सकों की निगरानी में किशोरी का इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। संवाद