Pauri News: नाली नहीं होने से तेगड़ बाजार के व्यापारी परेशान

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श्रीनगर। कीर्तिनगर-धौडंगी-सौराखाल मोटर मार्ग पर तेगड़ बाजार में सड़क किनारे नाली नहीं होने से बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस रहा है। इससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मार्ग लोस्तु-बडियारगढ़ क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों और रुद्रप्रयाग जिले की सौंरा भरदार पट्टी को जोड़ता है।स्थानीय व्यापारी सुनील नेगी ने बताया कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पानी सड़क पर बहता है। भारी बारिश में पानी दुकानों और घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। सड़क पर पानी बहने से राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।उन्होंने बताया कि बाजार से करीब 100 मीटर दूर जलस्रोत के समीप गदेरे में कलवर्ट नहीं होने से भी समस्या बनी है। इस स्थान पर सड़क पर पानी, गड्ढे और पत्थर होने से कई दुपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैंं। व्यापारियों ने लोनिवि से बाजार में नाली और गदेरे में कलवर्ट निर्माण कराने की मांग की है। वहीं लोनिवि कीर्तिनगर के अधिशासी अभियंता धीरेंद्र कुमार ने बताया कि अगले माह तेगड़ बाजार में नाली निर्माण और सड़क पर पेंटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।