Pauri News: मरीजों के लिए वरदान बनी हार्मोनल एनालाइजर मशीन

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अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रचित गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा अनुबंधित लैब में भी इन जांचों की सुविधा उपलब्ध है लेकिन रिपोर्ट मिलने में एक से दो दिन लग जाते थे। ऐसे में दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा अस्पताल आना पड़ता था। इससे उनका समय और आने-जाने का खर्च बढ़ जाता था। अस्पताल में मशीन लगने के बाद अब अधिकांश जांचों की रिपोर्ट उसी दिन उपलब्ध हो रही है।उन्होंने बताया कि मशीन से विटामिन डी, विटामिन बी-12, संपूर्ण थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल, एएमएच और एलएच समेत कई महत्वपूर्ण हार्मोनल जांचें की जा रही हैं। अस्पताल में विटामिन बी-12 की जांच 408 रुपये और विटामिन डी की जांच 680 रुपये में हो रही है, जबकि निजी लैब में इनके लिए क्रमश: करीब 1200 और 1500 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इससे विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है।