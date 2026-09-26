Pauri News: गढ़वाल विवि को जल्द मिलेंगे 150 से अधिक शिक्षक

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गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह की ओर से विवि में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत विवि में शिक्षकों के खाली पदों को प्राथमिकता से भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले एक साल में विवि में कई शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा भी मिला है।इसी के तहत अब रिक्त चल रहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विवि के बिड़ला, पौड़ी एवं टिहरी परिसर के विभिन्न विभागों में करीब 150 से अधिक रिक्त पदों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद भर्ती आवेदन जारी किए जाएंगे।कुलसचिव प्रो.वाईपी रैवानी का कहना है कि विवि में रिक्त शिक्षकों को पदों को भरने के लिए जोरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षण रोस्टर की अंतिम बैठक जल्द ही होगी। उसके बाद रिक्त पदों के लिए आवेदन जारी होंगे।