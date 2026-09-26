Pauri News: नामांकन पत्रों की हुई जांच, एक निरस्त

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देवप्रयाग। राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग में छात्र संघ चुनाव के तहत नामांकन प्रपत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. मुहम्मद इलयास ने बताया कि जांच के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए अजय सिंह और आर्यनदीप, सचिव पद के लिए सुखदेव, सहसचिव के लिए साक्षी, कोषाध्यक्ष के लिए आंचल तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए सुमित सिंह के नामांकन वैध पाए गए हैं। वहीं, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिवांशु ध्यानी का नामांकन आयु अर्हता पूरी न होने के कारण जांच समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस अवसर पर नामांकन प्रपत्र जांच समिति की संयोजक प्रो. इन्द्रा जुगरान के साथ समिति के सदस्य डॉ. संतोष कुमार सिंह, डॉ. लीना पुण्डीर, डॉ. ओम प्रकाश, डॉ. शीतल वालिया, डॉ. संजीव कुमार और महेश कुमार उपस्थित रहे। संवाद