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श्रीनगर: परियोजना में मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन तेज, भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उठाया

Wed, 04 Nov 2026 03:02 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल।
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर गढ़वाल। Published by: Renu Saklani Updated Wed, 04 Nov 2026 03:02 PM IST
सार

श्रीनगर में अलकनंदा हाइड्रो पावर परियोजना (जीवीके) से जुड़ी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन जारी है। कोतवाली में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है

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Srinagar protest hunger strike begins over compensation and other demands at alaknanda hydro power project
आंदोलनकारियों को उठाया गया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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श्रीनगर में अलकनंदा हाइड्रो पावर परियोजना (जीवीके) कंपनी के मुख्य गेट पर मुआवजा भुगतान और अन्य मांगों को लेकर महिलाएं धरना दे रही थीं। पुलिस मंगलवार को उन्हें कोतवाली ले आई। इसके बाद आंदोलनकारी कोतवाली के एसएसआई कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए।

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बुधवार से भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर और आंदोलनकारी सरस्वती देवी भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा। सुनीता पांडे, गीता देवी, शंकरलाल, शकुंतला देवी और विमला सिलोड़ी सहित अन्य लोग भी धरने पर बैठे हैं।

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आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए तहसीलदार पहुंचे, लेकिन बातचीत के बाद भी वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस उन्हें जबरन उठाकर मेडिकल के लिए ले गई। कोतवाल कुलदीप सिंह ने बताया कि आंदोलनकारियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 

 

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