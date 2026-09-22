Pauri News: पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों का धरना जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Tue, 22 Sep 2026 04:15 PM IST
विज्ञापन
श्रीनगर। स्टाइपेंड की मांग के लिए पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों का धरना मंगलवार को सातवें दिन भी जारी रहा। बेस अस्पताल ओपीडी ब्लॉक के सम्मुख धरने पर बैठे छात्र मांगों के लिए नारेबाजी करते रहे। आंदोलित छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कहा कि पिछले सात दिनों से छात्र आंदोलित हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने 15 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की मांग की। संवाद
विज्ञापन