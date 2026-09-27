Pauri News: गर्भवती महिलाओं को बांटी पोषण किट

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छात्रों को नशे के प्रति किया जागरूकपौड़ी। राजकीय पॉलीटेक्निक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर अनुज कुमार ने छात्रों को शराब, तंबाकू, धूम्रपान समेत विभिन्न नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशा मुक्ति से जुड़े कानूनी व चिकित्सीय पहलुओं और एनटीसीपी व एनडीपीएस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानाचार्य अभिनव थपलियाल, सौरभ सिंह चौहान, रोहित शाह, तुषार रावत आदि मौजूद रहे।आज से शुरू होंगे सुरक्षा जवान भर्ती मेलेपौड़ी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लैंसडौन (जयहरीखाल) और एसएससीआई सिक्योरिटी लिमिटेड देहरादून की ओर से सुरक्षा जवान भर्ती रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि मेले सुबह 10 से शाम तीन बजे तक होंगे। सोमवार को पौड़ी, 29 को कोट, 30 को दुगड्डा, एक अक्तूबर को खिर्सू, तीन को रिखणीखाल, पांच को पाबौ, छह को पोखड़ा, सात को एकेश्वर, आठ को जयहरीखाल, नौ को कल्जीखाल, 10 को द्वारीखाल और 12 अक्तूबर को थलीसैंण में भर्ती मेला लगेगा।