Pauri News: करवाचौथ के लिए सजा बाजार, महिलाओं में उत्साह

श्रीनगर। शादी के बाद पहला करवाचौथ हो तो तैयारियों और उत्साह की बात ही अलग होती है। करवाचौथ नजदीक आने के साथ ही श्रीनगर के बाजारों में भी त्योहार की रौनक बढ़ने लगी है। महिलाएं चूड़ियां, कंगन, मेहंदी और पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटने लगी हैं।श्रीनगर की अनु शादी के बाद इस बार पहली बार करवाचौथ का व्रत रखेंगी। वह कहती हैं शादी के बाद पहला करवाचौथ है तो इसे मनाने का खास उत्साह है। वहीं पूनम दस साल से यह व्रत रख रही हैं। वह कहती हैं कि करवाचौथ हमारे लिए आस्था से जुड़ा पर्व है। वहीं शहर के गोला बाजार, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग, काला रोड और गणेश बाजार में दुकानें सजी हुई हैं। महिलाएं परिधानों के अनुरूप चूड़ियां और कंगन पसंद कर रही हैं। इसके अलावा मेहंदी, करवा, शृंगार सामग्री और सजे हुए पूजन थाल भी खरीदारी के लिए पहुंच रहीं महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं।