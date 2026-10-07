ऋषिकेश: आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, यमकेश्वर में महिला पर हमला कर किया था घायल, लोगों में थी दहशत
यमकेश्वर ब्लॉक के बडोली गांव में महिला पर गुलदार पर हमला करने वाले गुलदार आखिरकार पकड़ा गया। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था।
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यमकेश्वर ब्लॉक के बडोली गांव में महिला पर हमला करने वाले गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। मंगलवार रात गुलदार पिंजरे में फंस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सात सितंबर को बडोली गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीण गुलदार को लेकर आक्रोशित थे और उसकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
ग्रामीणों के आक्रोश और गुलदार के हमले की घटना को देखते हुए क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। इसके बाद से गुलदार के पिंजरे में फंसने का इंतजार किया जा रहा था। मंगलवार रात आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।
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गुलदार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत महसूस की।