ऋषिकेश: आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, यमकेश्वर में महिला पर हमला कर किया था घायल, लोगों में थी दहशत

यमकेश्वर ब्लॉक के बडोली गांव में महिला पर हमला करने वाले गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। मंगलवार रात गुलदार पिंजरे में फंस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सात सितंबर को बडोली गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीण गुलदार को लेकर आक्रोशित थे और उसकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे।

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