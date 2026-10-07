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ऋषिकेश: आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, यमकेश्वर में महिला पर हमला कर किया था घायल, लोगों में थी दहशत

Wed, 07 Oct 2026 02:07 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Renu Saklani Updated Wed, 07 Oct 2026 02:07 PM IST
सार

यमकेश्वर ब्लॉक के बडोली गांव में महिला पर गुलदार पर हमला करने वाले गुलदार आखिरकार पकड़ा गया। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था।

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Leopard captured yamkeshwar after Woman attack in badoli village cage set up following villagers protest
पिंजरे में कैद हुआ गुलदार (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यमकेश्वर ब्लॉक के बडोली गांव में महिला पर हमला करने वाले गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। मंगलवार रात गुलदार पिंजरे में फंस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सात सितंबर को बडोली गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीण गुलदार को लेकर आक्रोशित थे और उसकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे।

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ग्रामीणों के आक्रोश और गुलदार के हमले की घटना को देखते हुए क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। इसके बाद से गुलदार के पिंजरे में फंसने का इंतजार किया जा रहा था। मंगलवार रात आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।

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गुलदार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राहत महसूस की। 

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