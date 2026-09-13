Pauri News: कुंदन सिंह रावत बने पीटीए अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sun, 13 Sep 2026 04:36 PM IST
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श्रीनगर। विकासखंड कीर्तिनगर के जीआईसी नागराजाधार चिलेड़ी में शिक्षक-अभिभावक संघ (पीटीए) का गठन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने प्रतिभाग कर विद्यालय की व्यवस्थाओं और छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद सर्वसम्मति से कुंदन सिंह रावत को पीटीए अध्यक्ष और विनोद सिंह पुंडीर को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। संवाद
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श्रीनगर। विकासखंड कीर्तिनगर के जीआईसी नागराजाधार चिलेड़ी में शिक्षक-अभिभावक संघ (पीटीए) का गठन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने प्रतिभाग कर विद्यालय की व्यवस्थाओं और छात्र-छात्राओं की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद सर्वसम्मति से कुंदन सिंह रावत को पीटीए अध्यक्ष और विनोद सिंह पुंडीर को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। संवाद