Pauri News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम से जुड़ेंगे गढ़वाल विवि के युवा

संवाद न्यूज एजेंसीश्रीनगर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में गढ़वाल केंद्रीय विवि के चौरास परिसर में 27 अगस्त को ‘खेलो इंडिया संवाद-खेल की बात, पीएम के साथ’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद होगा और सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद खिलाड़ियों और युवाओं के साथ खेल एवं स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े विषयों पर संवाद होगा।कार्यक्रम के समन्वयक एवं सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा मोहित सिंह बिष्ट ने बताया कि केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से और मेरा युवा भारत के निर्देशानुसार कार्यक्रम स्वामी मन्मथन प्रेक्षागृह में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8.30 बजे स्वयंसेवकों की ब्रीफिंग और आयोजन स्थल की तैयारियों के साथ होगी। सुबह 10 बजे से अतिथियों और प्रतिभागियों का पंजीकरण किया जाएगा। 11 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस इस दौरान स्थानीय खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ युवा आइकन और खिलाड़ियों से परिचर्चा होगी। चार निर्धारित विषयों पर युवाओं के साथ खुला संवाद भी किया जाएगा।