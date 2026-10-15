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Pauri News: मौसम में बदलाव से बढ़े सर्दी-जुकाम के मरीज, रोजाना 60 पहुंच रहे अस्पताल

Thu, 15 Oct 2026 05:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 15 Oct 2026 05:57 PM IST
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Era tubu na tauvimate batabata ena vuku ni veisau ni draki, 60 era yaco yani ki valenibula ena veisiga
पौड़ी। मौसम में बदलाव के साथ ही जिला मुख्यालय में सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल की ओपीडी में भी ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन दिनों अस्पताल में सर्दी-जुकाम की शिकायत लेकर करीब 60 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम और तापमान में गिरावट के चलते लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए चिकित्सक लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
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जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. आनंद खंकरियाल ने बताया कि मुख्यालय में मौसम ठंडा होने लगा है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों में सर्दी-जुकाम की शिकायत बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से हाथों को साबुन से धोने और गर्म पानी से गरारे करने की सलाह दी।
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उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और शाम के समय ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए। सर्दी-जुकाम के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।
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