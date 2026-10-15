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Pauri News: स्थानीय जरूरतों के अनुसार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

Thu, 15 Oct 2026 05:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 15 Oct 2026 05:55 PM IST
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Era na rawata na itabagone na vuli kila ka me vaka na gagadre ni vanua
पौड़ी। जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में बृहस्पतिवार को सीडीओ अशोक जोशी की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने और रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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सीडीओ अशोक जोशी ने कहा कि युवाओं को उनकी रुचि, स्थानीय संसाधनों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने जिला कौशल विकास योजना 2026-31 को जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए।
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क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि जिला कौशल समिति कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए साझा मंच उपलब्ध कराएगी। बैठक में एडीएम पीआर चौहान, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, अग्रणी जिला प्रबंधक किशन रावत और आरसेटी निदेशक आशुतोष ममगाईं आदि मौजूद रहे। संवाद
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