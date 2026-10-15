Pauri News: स्थानीय जरूरतों के अनुसार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

विज्ञापन

सीडीओ अशोक जोशी ने कहा कि युवाओं को उनकी रुचि, स्थानीय संसाधनों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने जिला कौशल विकास योजना 2026-31 को जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए।क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि जिला कौशल समिति कौशल विकास, अप्रेंटिसशिप, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए साझा मंच उपलब्ध कराएगी। बैठक में एडीएम पीआर चौहान, परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, अग्रणी जिला प्रबंधक किशन रावत और आरसेटी निदेशक आशुतोष ममगाईं आदि मौजूद रहे। संवाद