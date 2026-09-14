Pauri News: डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई बेस की स्वास्थ्य सेवाएं

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चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जिलों से रोजाना बड़ी संख्या में रोगी बेस अस्पताल इलाज के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में रेजिडेंट की हड़ताल से उन्हें भी परेशानियां होने लगी हैं। जिस ओपीडी में दो से तीन चिकित्सक तैनात होते हैं वहां एक चिकित्सक होने से ही मरीजों को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है।बेस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एएन पांडे ने बताया कि नॉन पीजी और जेआर कार्य पर वापस लौट चुके हैं, आंदोलित रेजिडेंट को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। रेजिडेंट की हड़ताल से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर थोड़ा-बहुत असर पड़ रहा है।चौथे दिन में हड़ताल पर डटे रेजिडेंटवन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को लेकर पीजी रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। बेस अस्पताल ओपीडी ब्लॉक के सम्मुख आंदोलित रेजिडेंट ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो वह आंदोलन को तेज करेंगे।