Pauri News: गढ़वाल विवि में दिगमोहन सिंह नेगी बने सहायक कुलसचिव
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:08 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:08 PM IST
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श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि में प्रशासनिक पदोन्नति के तहत अनुभाग अधिकारी दिगमोहन सिंह नेगी को सहायक कुलसचिव पद पर पदोन्नति दी गई है। विवि के कुलसचिव कार्यालय की ओर से तीन नवंबर को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया। दिगमोहन सिंह नेगी वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें सहायक कुलसचिव के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।
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