Pauri News: देवप्रयाग सीएचसी को मिला राष्ट्रीय कायाकल्प व इको-फ्रेंडली अवॉर्ड
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Mon, 31 Aug 2026 04:37 PM IST
विज्ञापन
देवप्रयाग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार एवं इको-फ्रेंडली फैसिलिटी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि अस्पताल परिसर में उत्कृष्ट स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बेहतर रखरखाव और पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। इन पुरस्कारों के लिए स्वास्थ्य संस्थानों का तीन चरणों में मूल्यांकन किया गया जिसमें स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, मरीज सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय मानकों पर सीएचसी देवप्रयाग का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इस सफलता पर टिहरी गढ़वाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश ने पूरी टीम को बधाई दी। संवाद
विज्ञापन