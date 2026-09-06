कोटद्वार: पुलिंडा रोड पर अचानक आया हाथियों का झुंड, देखते ही भागे युवा, तीन दोपहिया वाहनों को किया क्षतिग्रस्त

वीकेंड पर रविवार को पुलिंडा रोड पर मौज-मस्ती करने पहुंचे युवाओं को हाथियों के झुंड का सामना करना पड़ा। सड़क पर अचानक आए हाथियों ने तीन दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों को देख मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा।

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जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड पुलिंदा और ग्रास्टनगंज क्षेत्र में लगातार मंडरा रहा है। रविवार को कुछ युवा दोपहिया वाहनों से पुलिंडा मार्ग पर गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया। विज्ञापन



इस दौरान हाथियों ने एक मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद शाम करीब साढ़े तीन बजे तीन हाथी दोबारा सड़क पर पहुंच गए। हाथियों ने इस दौरान एक स्कूटी और एक रॉयल एनफील्ड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। विज्ञापन विज्ञापन



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जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड पुलिंदा और ग्रास्टनगंज क्षेत्र में लगातार मंडरा रहा है। रविवार को कुछ युवा दोपहिया वाहनों से पुलिंडा मार्ग पर गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया।इस दौरान हाथियों ने एक मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद शाम करीब साढ़े तीन बजे तीन हाथी दोबारा सड़क पर पहुंच गए। हाथियों ने इस दौरान एक स्कूटी और एक रॉयल एनफील्ड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।