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कोटद्वार: पुलिंडा रोड पर अचानक आया हाथियों का झुंड, देखते ही भागे युवा, तीन दोपहिया वाहनों को किया क्षतिग्रस्त

Sun, 06 Sep 2026 06:44 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 06 Sep 2026 06:44 PM IST
सार

पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड पुलिंदा और ग्रास्टनगंज क्षेत्र में लगातार मंडरा रहा है। आज कुछ युवा दोपहिया वाहनों से पुलिंडा मार्ग पर घूमने गए थे। तभी वहां हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया।

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Kotdwar herd of elephants suddenly appeared on Pulinda Road youths run away vehicles were damaged
सड़क पर पहुंचा हाथियों का झुंड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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वीकेंड पर रविवार को पुलिंडा रोड पर मौज-मस्ती करने पहुंचे युवाओं को हाथियों के झुंड का सामना करना पड़ा। सड़क पर अचानक आए हाथियों ने तीन दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों को देख मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा।

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जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड पुलिंदा और ग्रास्टनगंज क्षेत्र में लगातार मंडरा रहा है। रविवार को कुछ युवा दोपहिया वाहनों से पुलिंडा मार्ग पर गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे हाथियों का झुंड अचानक सड़क पर आ गया।
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इस दौरान हाथियों ने एक मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद शाम करीब साढ़े तीन बजे तीन हाथी दोबारा सड़क पर पहुंच गए। हाथियों ने इस दौरान एक स्कूटी और एक रॉयल एनफील्ड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
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वीडियो हो रहा वायरल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि हाथियों के झुंड ने तीन दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त किए हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिंडा मार्ग पर वनकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने युवाओं से हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्र में न जाने और हाथी दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की है।

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