Pauri News: सड़क पर गड्ढा दुर्घटना को दे रहा न्योता

विज्ञापन



श्रीनगर। बिड़ला परिसर के चौखंबा छात्रावास के पीछे डांग जाने वाली मुख्य सड़क पर बना गड्ढा दुर्घटना को न्योता दे रहा है। निकासी के लिए सड़क के नीचे पाइप डालकर चैंबर बनाया गया है लेकिन चैंबर के ठीक बगल में सड़क क्षतिग्रस्त होने से करीब चार से पांच फीट गहरा गड्ढा बन गया है। इस मार्ग से बड़ी संख्या में छात्र, स्थानीय लोग और वाहन आवाजाही करते हैं। ऐसे में सड़क पर बने इस गड्ढे से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने संबंधित विभाग से गड्ढे की मरम्मत कर सड़क सुरक्षित बनाने की मांग की। संवाद

फोटो