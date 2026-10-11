फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Woman on motorcycle dies after being hit by truck; husband and two daughters injured

किच्छा: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति और दो बेटियां घायल

Sun, 11 Oct 2026 12:07 PM IST
गायत्री जोशी आदर्श सिंह
आदर्श सिंह Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 11 Oct 2026 12:07 PM IST
सार

किच्छा में नेशनल हाईवे-74 पर शनिवार देर शाम अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय उसमा देवी की मौत हो गई। हादसे में उनके पति कृष्ण कुमार और तीन वर्षीय व एक माह की दोनों बेटियां घायल हो गईं।

विज्ञापन
Woman on motorcycle dies after being hit by truck; husband and two daughters injured
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

किच्छा। पति के साथ बाइक पर रुद्रपुर जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा थाना पुलभट्टा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-74 पर हुआ। मृतका की पहचान 28 वर्षीय उसमा देवी पत्नी कृष्ण कुमार निवासी अकबरगंज सिमरा, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत के रूप में हुई है। कृष्ण कुमार खेती-किसानी करते हैं।

विज्ञापन

शनिवार देर शाम वह बाइक पर पत्नी उसमा, तीन वर्षीय बेटी आराधना और एक माह की बेटी के साथ बीसलपुर से रुद्रपुर में अपने साले के घर जा रहे थे। पुलभट्टा थाना क्षेत्र में सिरौली चौराहे के पास पीछे से आए अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से उसमा देवी के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि कृष्ण कुमार और दोनों बच्चियां घायल हो गईं।

विज्ञापन

हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसमा को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलभट्टा थानाध्यक्ष उमेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ डीआर वर्मा ने बताया कि शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed